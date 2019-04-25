Политика

18:25 25.04.2019

Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

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Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом выразил убеждение, что международное сообщество должно жестко отреагировать на решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей и призвал Европейский Союз усилить санкции против РФ в июне.

"Собеседники осудили последнее решение президента РФ по упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Было отмечено, что это сознательный и нелегитимный шаг Кремля прямо противоречит Минским договоренностям и подрывает мирный процесс на Донбассе… Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украинского государства в четверг вечером.

П.Порошенко выразил убеждение, что международное сообщество должно жестко отреагировать на такие деструктивные действия России во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.

Глава государства выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Литвы суверенитета и территориальной целостности Украины, а также четкую позицию литовской стороны по противодействию агрессивной политике России.

"Литовская сторона высоко оценила личный вклад Петра Порошенко в свободное и честный характер президентских выборов в Украине, которые показали, что страна уверенно движется по демократическому пути развития", - говорится в сообщении.

 

Теги: #ес #гражданство #санкции #россия #украина #порошенко #ордло
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