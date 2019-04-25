Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог бы распустить Верховную Раду.

"Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил В.Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В.Зеленский отметил, что президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность.

"Система боится, а это значит одно – мы всех победим, все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73%, а на все 100%", - подчеркнул он.

В заключении В.Зеленский поздравил всех украинцев с наступающей Пасхой.

В настоящее время ЦИК Украины приняла бумажные протоколы о результатах выборов со 197 из 199 округов по всей Украине, и от 66 из 101 избирательных участков за границей. Кроме того, протокол одной из окружных комиссий был направлен на уточнение до 26 апреля включительно.

После проведения 31 марта первого тура выборов президента Украины ЦИК 6 апреля приняла все бумажные протоколы и 7 апреля установила официальные результаты выборов.

В течение 10 дней со дня голосования во втором туре (до 1 мая включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Ряд народных депутатов, юристов и экспертов в последние дни высказывались о том, что у новоизбранного президента будет возможность досрочно распустить Верховную Раду до 27 мая этого года, поскольку именно в этот день начинается отсчет последних 6 месяцев срока полномочий парламента, в которые президент уже не имеет права распускать Верховную Раду. Основанием для этого может стать то, что Верховная Рада не сможет подтвердить формальное существование коалиции в парламенте.