Бойко заявил о намерении обжаловать в КС закон об украинском языке

Внефракционный народный депутат, сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что намерен инициировать обращение в Конституционный суд для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Закон нарушает права значительной часть граждан Украины. Потому наша группа, и наша политическая сила подает в Конституционный суд для признания этого закона противоречащим Конституции и нарушающим права людей", - сказал Ю.Бойко на брифинге в парламенте в четверг.

По словам политика, принятый закон запрещает использовать языки национальных меньшинств в Украине, за исключением дошкольного и начального школьного образования. Нардеп считает это нарушением прав русскоязычных, а также румын и венгров.

Он назвал принятие Радой языкового закона "позором для парламента" и "оскорблением для значительного количества граждан".

Ранее в этот день Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.