Рада призывает международное сообщество усилить санкции против РФ из-за решения о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, от Путина требуют отменить свой указ

Верховная Рада обратилась к ряду международных организаций, странам Европейского Союза, США, Канаде, дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине с призывом к усилению санкций против России из-за решения руководства РФ принимать в гражданство жителей ОРДЛО по упрощенной процедуре.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за обращение (проект постановления №10259) проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Верховная Рада настоятельно призывает осудить "деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине", консолидировать с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям России и принять меры по усилению международных санкций против РФ.

Кроме того, украинский парламент требует от президента РФ Владимира Путина отменить свой указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Рада констатирует, что таким образом Кремль в очередной раз сознательно и цинично нарушил основополагающие принципы международного права.

"Предыдущая практика противоправного использования Россией института гражданства на оккупированных территориях свидетельствует о ее принудительном и дискриминационном характере, является инструментом совершения преступлений против человечности и влечет нарушение прав человека", - говорится в обращении.

Парламент подчеркивает, что решением о выдаче паспортов жителям ОРДЛО Кремль в очередной раз развеял ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте". В обращении подчеркивается, что такие действия руководства РФ являются грубым вмешательством во внутренние дела Украины, они являются подтверждением и усилением незаконной оккупации украинского Донбасса.

Цель таких действий, считают в Раде, - дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов.

Верховная Рада Украины решительно осуждает агрессивные действия руководства РФ, подчеркивает недопустимость отступления от выполнения Минских соглашений и эскалации напряженности на Донбассе.

"Особую обеспокоенность парламента Украины вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии с обоснованием якобы защиты своих граждан, которые проживают за пределами РФ" - сказано в обращении.

Инициаторами обращения выступили председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, руководитель комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова, главы фракций "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народный фронт" - Максим Бурбак, "Самопомич" - Олег Березюк, а также ряд других народных депутатов.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ об упрощенной выдаче паспортов жителям "ЛНР/ДНР" связан с тем, что "эти люди де факто стали россиянами".

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник, как сообщают в четверг из Луганска, уже поручил своим структурам "создать все необходимые условия для организации процесса приема документов от граждан ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации".