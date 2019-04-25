Замглавы фракции БПП Кононенко дал пояснения следователям НАБУ

Первый заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил, что предоставил пояснения следователям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Сегодня по приглашению НАБУ предоставил следователям исчерпывающие ответы на вопросы, которые их интересовали, и готов в дальнейшем сотрудничать с правоохранительными органами. Это абсолютно нормально – отвечать, когда к тебе есть вопросы. Даже в случае, если эти вопросы являются фейковым вбросом, черным пиаром в рамках избирательной кампании", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

При этом политик не уточнил, в рамках какого уголовного производства давал пояснения.

И.Кононенко также отметил, что возле здания НАБУ его поджидали съемочная группа программы "Схемы", которая, как подчеркнул депутат, намерена обнародовать непроверенную и лживую информацию о нем.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" в вышедшей 28 марта передаче утверждали, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

14 июля 2018 года в Германии был задержан Д.Крючков, подозреваемый в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Вскоре его выпустили под залог в 100 тыс. евро, однако затем он согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

29 марта 2019 года заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.

17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Д.Крючков