Политика

15:43 25.04.2019

Судьи КС опровергают возможность срыва инаугурации новоизбранного президента Украины из-за возможной отставки главы суда

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Судьи КС опровергают возможность срыва инаугурации новоизбранного президента Украины из-за возможной отставки главы суда

Судьи Конституционного суда Украины заявляют, что возможная отставка главы суда Станислава Шевчука не повлияет на приведение к присяге новоизбранного президента Украины.

В заявлении собрания судей Конституционного суда, обнародованного на сайде КС в четверг, указано, что в СМИ и соцсетях массово распространяется информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за досрочного увольнения Станислава Шевчука с должности главы Конституционного суда.

В КС подчеркивают, что согласно Конституции Украины приведение президента к присяге совершает глава КС, однако в Конституции не указано конкретное лицо, которое должно исполнять эту процедуру.

Судьи Конституционного суда напоминают, что приведение новоизбранного президента к присяге является конституционной обязанностью главы суда КС, "которая, безусловно, будет исполнена". Однако отмечают, что "ответственность за исполнение главой КС указанной обязанности также лежит на Конституционном суде, поскольку он избирает главу Конституционного суда".

"Выражая глубокую обеспокоенность относительно распространения информации о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента Украины и ее манипуляционное использование, судьи Конституционного суда ответственно заявляют, что со стороны КС не возникнет никаких помех в совершении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге, согласно ст.104 Конституции Украины", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 15 марта 2019 года газета "Зеркало недели. Украина"(ZN.UA) опубликовала письмо судей Конституционного суда Украины Николая Мельника, Сергея Саса и Игоря Слиденко, в котором они указывали, что дальнейшее пребывание Станислава Шевчука в должности главы КС приведет к полному разрушению конституционного правосудия, и просят коллег принять кардинальные меры.

В письме отмечается, что созданная С.Шевчуком в коллективе КС атмосфера всеобщего недоверия и конфликтности делает невозможной конструктивную и продуктивную деятельность суда. Авторы письма подчеркивают, что дальнейшее пребывание С.Шевчука в должности главы КС "приведет к полному разрушению суда и конституционного правосудия".

"Ситуация, в которой оказался суд в связи с пребыванием С.Шевчука в должности главы КС, требует от судей неотложного принятия кардинальных правовых мер для обеспечения организации деятельности суда… предусмотренных Конституции Украины", - сказано в письме.

23 марта судья КС Игорь Слиденко заявил, что действующее законодательство не содержит механизмов отстранения председателя Конституционного суда Украины, поэтому если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда С.Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен.

Во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, одержал победу Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Теги: #зеленский #инавгурация #украина #конституционный_суд #президент #суд
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