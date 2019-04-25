Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.

Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая закон о функционировании украинского языка как государственного.

Согласно тексту документа, лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу закона об образовании.

Нынешняя редакция закона об образовании предусматривает переходный период в среднем образовании для нацменьшинств и коренных народов до сентября 2020 года.

После вступления в силу изменений для коренных народов он таким и останется.

По информации члена профильного комитета по вопросам культуры и духовности Ирины Подоляк (фракция "Самопомич"), эти поправки остались в финальной версии законопроекта об украинском языке, принятой украинским парламентом во втором чтении и в целом.

"В законе о государственном языке мы изложили языковую статью образовательного закона в такой редакции, которая была в образовательном законе лишь с одним изменение. Мы по просьбе наших международных партнеров, нашего Министерства образования перенесли срок вступления в силу части этой статьи, которая касается увеличения количества часов обучения на украинском языке в школах, где обучаются национальные меньшинства и коренные народы, до 2023 года", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о функционировании украинского языка как государственного.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст. 7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.