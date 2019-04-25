Политика

14:32 25.04.2019

Кабмин готов за полгода внести в Раду законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств

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Кабмин готов за полгода внести в Раду законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств

Кабинет министров Украины готов в течение шести месяцев внести в Верховною Раду законопроект "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств", как это предусмотрено законом о функционировании украинского языка как государственного, сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
 

"Хочу ответственно заявить, что Кабинет министров готов к выполнению всех норм, предусматривающих участие правительства в обеспечении реализации и бюджетной поддержке закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил В. Кириленко перед голосованием за документ в парламенте в четверг, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам вице-премьера, правительство готово согласно одной из норм этого закона в течение шести месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств".

Ранее в этот день Верховная Рада приняла в целом закон об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект (№5670-д) во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Теги: #кириленко #языковой_закон #украина #кабмин
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