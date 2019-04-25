Политика

13:40 25.04.2019

Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

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Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, как только он поступит ему на подпись.

"Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Я тоже, кстати, изучил его уже в зрелом возрасте. Работа над законом продолжалась несколько лет. Из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес. Текст стал гармоничным и сбалансированным. Подпишу закон, как только он поступит мне на подпись", - сказал П.Порошенко в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Заметьте, что принятие закона мы сознательно вынесли за рамки избирательной кампании, потому что в действительности он не о выборах. Он о языке", - добавил президент

Теги: #языковой_закон #порошенко #украина
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