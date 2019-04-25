Политика

13:40 25.04.2019

Байден включился в президентскую гонку 2020 года

1 мин читать
Байден включился в президентскую гонку 2020 года

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года, сообщают американские СМИ.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит", - приводит американская пресса выдержки из его обращения, которое опубликовано в интернете.

Ожидается, что уже позже в четверг у него состоится первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию. Оно пройдет в городе Филадельфия.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы, отмечают СМИ.

 

Теги: #сша #байден #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:37 25.04.2019
Госдеп назвал провокацией решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса

Госдеп назвал провокацией решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса

01:37 25.04.2019
Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США

21:54 24.04.2019
Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска

Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска

20:36 24.04.2019
Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

19:49 24.04.2019
Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы

Трамп посетовал на то, что демократы из-за "охоты на ведьм" мешают Конгрессу принимать законы

17:33 24.04.2019
Зеленского в проектах "Квартал 95" заменят другие актеры и ведущие

Зеленского в проектах "Квартал 95" заменят другие актеры и ведущие

14:54 24.04.2019
Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа – посол

Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа – посол

14:40 24.04.2019
ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов

ЦИК приняла протоколы уже от 152 из 199 окружкомов

13:14 24.04.2019
Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

Новый президент может распустить Раду до 16 июня – нардеп из группы "Видродження"

12:12 24.04.2019
Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

Во время второго тура выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

Команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы МВФ в мае

Саакашвили просит глав Верховного и Кассационного административного судов ускорить рассмотрение дел по лишению его гражданства и запрету на въезд в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА