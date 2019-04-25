Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

В Европейском Союзе заявляют, что предоставление российского гражданства жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России.

Соответствующее заявление в четверг в Брюсселе сделал официальный представитель ЕС. "Подписание президентом Путиным указа, дающего право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в определенных областях Донецкой и Луганской областей Украины, подавать упрощенное заявление на получение российского гражданства, является еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России", - заявил он.

В ЕС считают, что время принятия такого решения российской стороной - сразу после президентских выборов в Украине, которые "продемонстрировали сильную приверженность Украины к демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт".

"Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, противоречащих Минским соглашениям, и не будет препятствовать полной реинтеграции территорий, неконтролируемых правительством, в Украину. Все стороны должны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - подчеркнул официальный представитель.

Он также заверил, что ЕС "остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ В.Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.