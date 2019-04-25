Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке", - сказал В.Путин на пресс-конференции во Владивостоке.

Президент назвал итоги выборов в Украине "полным провалом политики Порошенко". "Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать", - отметил В.Путин.

"Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое", - подчеркнул он.

"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос журналистов.