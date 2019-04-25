Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

Предоставление российского гражданства жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не только создает политический кризис, но и нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, отмечает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

В сообщении на своей странице в Facebook она напомнила, что есть два классических принципа, по которым каждое государство самостоятельно определяет круг лиц для возможности наделения гражданством: jus sanguinis (право крови, или происхождения) и jus soli (право земли, или территории).

Е.Зеркаль считает, что президент России Владимир Путин в своем указе применил принцип земли или территории, чем нарушил территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Указ (В.Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ украинцам в ОРДЛО – ИФ) нарушает один из краеугольных принципов международного права – ex injuria jus non oritur – правонарушения не могут быть основой для прав", - подчеркнула она.

Замглавы МИД Украины указала, что именно РФ виновна в создании гуманитарного кризиса на Донбассе всеми возможными способами, в том числе, через финансирование терроризма и непосредственную оккупацию, и ни при каких обстоятельствах РФ не вправе предоставлять украинцам российское гражданство в "гуманитарных целях".

Она считает, такой указ В.Путина грубо нарушает принцип неухудшения конфликта (non-aggravation).

Е.Зеркаль также подвергает сомнению "добровольность" механизма получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, приводя в качестве примера ситуацию в Крыму. "Граждане Украины, которые отказались от навязанного им гражданства РФ, стали жертвами дискриминации. Эти нарушения являются предметом судебного разбирательства в Международном Суде ООН", - пояснила она.

Кроме того, замглавы МИД Украины напомнила, что в свое время нацистская Германия активно использовала практику предоставления гражданства на оккупированных территориях в Европе.

Е.Зеркаль убеждена, что рано или поздно Российская Федерация понесет ответственность как государство за эти и другие неправомерные действия, каким бы сложным и долгим этот процесс не казался, и какой бы ни была международная политическая конъюнктура.