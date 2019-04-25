Политика

12:49 25.04.2019

Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

2 мин читать
Решение РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины

Предоставление российского гражданства жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не только создает политический кризис, но и нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, отмечает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

В сообщении на своей странице в Facebook она напомнила, что есть два классических принципа, по которым каждое государство самостоятельно определяет круг лиц для возможности наделения гражданством: jus sanguinis (право крови, или происхождения) и jus soli (право земли, или территории).

Е.Зеркаль считает, что президент России Владимир Путин в своем указе применил принцип земли или территории, чем нарушил территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Указ (В.Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ украинцам в ОРДЛО – ИФ) нарушает один из краеугольных принципов международного права – ex injuria jus non oritur – правонарушения не могут быть основой для прав", - подчеркнула она.

Замглавы МИД Украины указала, что именно РФ виновна в создании гуманитарного кризиса на Донбассе всеми возможными способами, в том числе, через финансирование терроризма и непосредственную оккупацию, и ни при каких обстоятельствах РФ не вправе предоставлять украинцам российское гражданство в "гуманитарных целях".

Она считает, такой указ В.Путина грубо нарушает принцип неухудшения конфликта (non-aggravation).

Е.Зеркаль также подвергает сомнению "добровольность" механизма получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, приводя в качестве примера ситуацию в Крыму. "Граждане Украины, которые отказались от навязанного им гражданства РФ, стали жертвами дискриминации. Эти нарушения являются предметом судебного разбирательства в Международном Суде ООН", - пояснила она.

Кроме того, замглавы МИД Украины напомнила, что в свое время нацистская Германия активно использовала практику предоставления гражданства на оккупированных территориях в Европе.

Е.Зеркаль убеждена, что рано или поздно Российская Федерация понесет ответственность как государство за эти и другие неправомерные действия, каким бы сложным и долгим этот процесс не казался, и какой бы ни была международная политическая конъюнктура.

Теги: #россия #украина #ордло #зеркаль #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 25.04.2019
Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

Первые медицинские закупки прошли по электронным каталогам

13:46 25.04.2019
АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при покупке "Днепрометиза" и отказал в концентрации

13:40 25.04.2019
Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, как только он поступит на подпись

13:35 25.04.2019
Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

13:32 25.04.2019
РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

13:25 25.04.2019
Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

13:07 25.04.2019
Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

12:53 25.04.2019
Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

Нардепы из "Оппоблока" инициируют отмену принятого Радой языкового закона

12:46 25.04.2019
Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

Рада ратифицировала Договор с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки питьевой воды в Мариуполь

12:34 25.04.2019
Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

РФ выдачей паспортов жителям ОРДЛО хочет создать возможность для военного вмешательства с целью "защиты"

Россия готова восстанавливать отношения с Киевом, но не в одностороннем порядке – Путин

НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден включился в президентскую гонку 2020 года

НАБУ и САП должны быстро продемонстрировать результат, иначе последует перезагрузка руководства

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

Команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы МВФ в мае

Саакашвили просит глав Верховного и Кассационного административного судов ускорить рассмотрение дел по лишению его гражданства и запрету на въезд в Украину

Порошенко назвал закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению Томоса

Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

Рада проголосовала за проведение в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Глава представительства ЕС в Украине не видит каких-либо угроз для безвиза

ЕС готов поддержать Украину в реформировании судебной системы и перезапуске антикоррупционных органов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА