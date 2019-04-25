Политика

12:08 25.04.2019

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

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Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов

Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост, сообщил советник новоизбранного президента экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в Киеве в четверг.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – ИФ) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлого. И он, если хочет, (может – ИФ) вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - сказал А.Данилюк.

По его мнению, в Украине в последние годы появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность.

"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов", - отметил А.Данилюк.

"Я бы советовал бы, чтобы кто-то из активистов занял эту должность", - подчеркнул он.

Лакмусовой бумагой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно - главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны, добавил А.Данилюк. "Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем", - добавил он.

 

Теги: #луценко #зеленский #украина #данилюк
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