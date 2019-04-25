Политика

11:55 25.04.2019

Команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы МВФ в мае

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Команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы МВФ в мае

Команда победившего в президентских выборах Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2019 года, сообщил советник В.Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк.

"По МВФ. Естественно, позиция - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревю в мае", - сказал он в ходе встречи с представителями компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в четверг.

Ранее сообщалось со ссылкой на министра финансов Оксану Маркарову, что оценочная миссия МВФ по программе stand by ожидается в мае-июне текущего года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Теги: #зе_команда #зеленский #украина #данилюк #мвф
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