Политика

11:44 25.04.2019

Порошенко назвал закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению Томоса

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Порошенко назвал закон об украинском языке историческим, равным восстановлению армии и получению Томоса

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой Украины закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Сегодня состоялось действительно историческое событие. 278 парламентариев приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Спасибо народным депутатам за чрезвычайно важный для Украины закон, четкую государственную позицию", - написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг после результативного голосования Рады.

А на своей странице в соцсети Фейсбук президент отметил, что принятие этого закона – это "историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины".

"Украинский язык – это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам – за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это – еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - заявил президент.

Ранее в этот день Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект (№5670-д) во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Теги: #языковой_закон #порошенко #украина
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