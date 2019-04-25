Советник Зеленского Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ

Советник Владимира Зеленского и экс-глава Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Айварас Абромавичус заявляет о необходимости перезагрузки Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Первоначальные шаги (новоизбранного президента - ИФ) будут простые и достаточно популярные... Обязательно, что касается НКРЭКУ и АМКУ... Реально никакой независимости у этих двух важнейших органов не было. Все - ставленники уходящего руководства, и есть полное понимание, что эти две институции должны быть полностью независимыми", - сказал он в ходе мероприятия Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в Киеве в четверг.

Среди других первоначальных шагов В.Зеленского на президентском посту он также назвал продвижение ряда законодательных инициатив, в том числе - законопроекта об импичменте президента, "кнопокодавстве", а также о Службе финансовых расследований (СФР) и исключении функции экономических расследований из полномочий правоохранительных органов.