Глава представительства ЕС в Украине не видит каких-либо угроз для безвиза

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что не видит каких-либо угроз для безвизового режима между Украиной и ЕС.

На мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, видит ли он какие-либо угрозы для безвизового режима между Украиной и ЕС, Х.Мингарелли отметил: "Я не вижу каких-то угроз. Вы должны придерживаться своих обязательств".