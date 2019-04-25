ЕС готов поддержать Украину в реформировании судебной системы и перезапуске антикоррупционных органов

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕС в реформировании судебной системы, правоохранительных органов и перезапуске антикоррупционных органов.

"Мы не можем говорить об экономическом росте и инвестициях в этой стране, не говоря при этом о верховенстве права. Вы можете полагаться на нашу поддержку для реформирования судебной системы. Если мы начнём реформирование правоохранительных органов и перезапуск антикоррупционных органов, если мы вместе сможем это сделать, то уже будет много сделано", - сказал он на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве.

Дипломат отметил, что Украина будет заинтересована в сотрудничестве с международными финансовыми организациями для поддержки платежного баланса.