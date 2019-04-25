Политика

10:42 25.04.2019

И.Геращенко предлагает в четверг принять заявление Рады в связи с решением РФ выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО

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И.Геращенко предлагает в четверг принять заявление Рады в связи с решением РФ выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО

 Верховная Рада Украины должна отреагировать заявлением на решение президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявляет первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Парламент не может оставаться в стороне от этого. Я считаю, что во второй половине дня мы должны принять обращение от парламента к нашим партнерам: странам мира, к парламентам, межпарламентским ассамблеям", - заявила она с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

И.Геращенко предложила в течение дня подготовить текст заявления, чтобы его подписали руководство парламента и главы фракции, а во второй половине дня Верховная Рада может проголосовать за нее.

Теги: #верховная_рада #геращенко #россия #украина #ордло
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