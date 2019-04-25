Политика

08:54 25.04.2019

Выдача паспортов на Донбассе - это новый виток гибридной атаки РФ, заявляет Климпуш-Цинцадзе

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Выдача паспортов на Донбассе - это новый виток гибридной атаки РФ, заявляет Климпуш-Цинцадзе

Решение Кремля об упрощенном порядке выдачи российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированных территориях, является новым витком гибридной атаки против Украины, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Такие действия полностью противоречат духу Минских договоренностей. Это создание основы для возможности введения Кремлем дополнительных войск на территорию Украины", - написала И.Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Фейсбук.

Она заверила, что "эти манипулятивные шаги Путина (президента РФ Владимира – ИФ) не остановят нас на пути к европейской мечты".

"Мы уже инициировали по этому поводу обсуждение с нашими международными партнерами. Мы используем все рычаги влияния для того, чтобы получить полное осуждение таких действий Российской Федерации в отношении наших граждан, проживающих на оккупированной территории. Рассчитываю на поддержку наших международных партнеров", - отметила вице-премьер, добавив, что демократический мир должен осудить действия Кремля.

"Наша общая задача - не допустить, чтобы на территории Украины образовалось что-то похожее на то, что образовалось в Абхазии или Южной Осетии", - подчеркнула вице-премьер.

Теги: #рф #климпуш_цинцадзе #украина #паспорт
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