Политика

04:37 25.04.2019

Госдеп назвал провокацией решение РФ о предоставлении гражданства жителям Донбасса

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США осуждают решение президента России предоставить в упрощенном порядке российское гражданство украинцам, проживающим на востоке Украины, следует из сообщения представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Россия посредством этих крайне провокационных действий усиливает свое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

М.Ортагус отмечает, что "решение президента Путина создает серьезное препятствие для реализации Минских договоренностей и реинтеграции Донбасса".

В сообщении подчеркивается, что данное решение озвучено всего через три дня после того, как украинский народ подавляющим большинством голосов избрал президентом Владимира Зеленского, который "неоднократно выражал готовность серьезно взаимодействовать с Россией для выполнения Минских соглашений и прекращения конфликта на востоке Украины".

"Теперь России предстоит решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнить свои минские обязательства", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Теги: #сша #россия #украина
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