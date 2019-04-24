Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска

Посольство США в Украине осудило указ президента России Владимира Путина относительно выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецка и Луганска, сообщает пресс-служба посольства.

"Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска", - говорится в сообщении посольства в микроблоге Твиттер.

В посольстве также отметили, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины.

Кроме того, в США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.