В Кремле не видят, что Украина планирует сдаваться и повышают ставки – Кулеба о введении упрощенного порядка приема в гражданство РФ жителей ОРДЛО

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба расценивает введение президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей как очередной шаг по повышению ставок в противостоянии с Украиной.

"Новые санкции, заявление Медведчука о разочаровании Зеленским, осторожный комментарий Пескова о будущем укр-рос отношений, Путин подписал указ об упрощенном рус. гражданство жителям ОРДЛО - повышают ставки и усложняют условия игры", - написал Д.Кулеба в среду в своем аккаукте в Твиттер.

Украинский дипломат предположил, что такие шаги, могут свидетельствовать о том, что "Москва не ожидает, что Украина планирует сдаваться".

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно указу, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.