Политика

15:24 24.04.2019

Путин ввел упрощенный порядок приема в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей

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Путин ввел упрощенный порядок приема в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

Согласно указу, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Теги: #рф #указ #гражданство #ордло #путин
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