Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с избранием президентом и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В.Зеленского с избранием президентом Украины. Мать Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание украинского народа", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Он также обнародовал сканкопию приветственного послания В.Зеленскому, подписанного патриархом Варфоломеем.