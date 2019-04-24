Политика

15:01 24.04.2019

Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с избранием президентом и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа

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Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с избранием президентом и подтвердил поддержку Константинополем украинского народа

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил В.Зеленского с избранием президентом Украины. Мать Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание украинского народа", - написал А.Сибига на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Он также обнародовал сканкопию приветственного послания В.Зеленскому, подписанного патриархом Варфоломеем.

Теги: #зеленский #варфоломей
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