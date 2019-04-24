Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

Переговоры о будущей встрече президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще продолжаются, по этой причине конкретной даты еще нет, сообщил официальный представитель ЕК Александр Винтерстайн в среду.

"У меня нет конкретной даты. Команды контактируют друг с другом, и как только будет возможность, будет и встреча", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи еще до инаугурации В.Зеленского.

Как сообщалось, Ж.-К.Юнкер совместно с президентом Европейского совета Дональдом Туском направили поздравительное письмо В.Зеленскому, в котором заверили в поддержке Украины со стороны ЕС и высказались за скорейшую встречу.