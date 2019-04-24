Политика

10:36 24.04.2019

Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

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Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" заявляют о незаконности возможных досрочных выборов Верховной Рады Украины и заверяют, что парламентские выборы должны состояться в октябре.

"Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре, как это предусмотрено в Конституцией… Любые попытки распустить парламент в этой время – вредны и незаконны. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица", - заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в среду с парламентской трибуны от имени своей фракции и фракции БПП.

Политик напомнил, что в парламенте начали сбор подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

"Мы знаем, кто это делает и по чьему указанию. И мы знаем, что реальная задумка заключается в том, чтобы за полгода до завершения полномочий отправить Верховную Раду на досрочные выборы", - заявил он.

"Жалкие беглецы и предатели вместе с Януковичем (бывшим президентом Украины Виктором Януковичем – ИФ) вдруг решили, что результаты президентских выборов – это их победа. Не обманывайте себя и угомонитесь. Украина монолитна в своих стремлениях и в патриотическом запале. Украинцы хорошо во всем разбирают. Реванша не будет. И это вам точно гарантируют фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко"", - заверил М.Бурбак.

Теги: #народный_фронт #рада #выборы
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