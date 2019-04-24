Политика

09:40 24.04.2019

Генсек ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого контингента ООН и ОБСЕ

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Генсек ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого контингента ООН и ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны.

"Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности", - сказал Т.Гремингер журналистами.

Он отметил, что ОБСЕ выступает за то, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ.

"Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США, и пока мы не можем сблизить позиции, у нас не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции. На данный момент, позиции слишком различаются", - добавил Т.Гремингер.

Теги: #гремингер #миротворцы #обсе #донбасс
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