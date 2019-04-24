Политика

01:10 24.04.2019

Украине нужно сначала реализовать план сотрудничества с НАТО, чтобы прийти и сказать "мы готовы" – советник Зеленского

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Украине нужно сначала реализовать план сотрудничества с НАТО, чтобы прийти и сказать "мы готовы" – советник Зеленского

Украине на пути взаимодействия с НАТО нужно сначала реализовать план сотрудничества с альянсом, чтобы иметь основания прийти и сказать "мы готовы", и эти аргументы не вызывали сомнений, считает член команды советников В.Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Давайте, мы сначала пройдем путь, реализуем тот план сотрудничества Украина-НАТО под эгидой комиссии Украина-НАТО, который по форме является как раз приблизительно ПДЧ (Планом действий относительно членства в НАТО). И когда мы будем как страна готовы, то мы не будем просить, чтобы нам предоставили возможность, мы скажем: "Мы готовы. А готовы ли вы нас принять?", - сказал он в программе "Drozdov" на телеканале ZIK во вторник вечером.

И.Апаршин отметил, что у Украины должны быть такие аргументы, чтобы у НАТО не было даже сомнений, что страна готова к вступлению в эту организацию.

При этом один из советников В.Зеленского лично считает, что Украине не имеет смысла в настоящее время проводить референдум по вопросу возможного вступления в НАТО.

"Была озвучена идея, что когда возникнет необходимость принятия решения, то мы тогда проведем референдум, и у нас будет точка зрения народа. Но пока же даже не обсуждается, когда его проводить. А может, вообще в нем не будет необходимости?", - указал он.

И.Апаршин напомнил, что только 4 страны-члена НАТО прошли через референдум.

"Я не буду его (В.Зеленского – ИФ) убеждать вступать в НАТО. Я буду убеждать его, что у нас нет другого пути, чтобы защитить интересы Украины, кроме членства в системе коллективной безопасности, кто бы что сегодня ни доказывал", - отметил он.

Теги: #зеленский #украина #советник #нато
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