Политика

22:56 23.04.2019

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

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Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским указала на необходимость работать вместе, чтобы сдерживать "российскую агрессию", сообщает канцелярия премьера.

"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран на международной арене, чтобы сдерживать российскую агрессию", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Также Т.Мэй рассказала В.Зеленскому о желании укреплять отношения между Лондоном и Киевом.

"Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того, Великобритания готова продолжать и укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер", - заявили на Даунинг-стрит.

Т.Мэй поздравила В.Зеленского с победой на выборах и пригласила избранного президента Украины посетить Великобританию "при первой возможности".

Во вторник Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 100% электронных протоколов сообщила, что за В.Зеленского во втором туре президентских выборов проголосовали 73,22% избирателей.

Теги: #поддержка #великобритания #украина
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