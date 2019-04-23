Политика

21:43 23.04.2019

Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента – Герасимов

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Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента – Герасимов

Фракция "Блок Петра Порошенко" ещё раз соберется на заседание на текущей неделе, чтобы обсудить законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента, сообщил руководитель фракции Артур Герасимов.

"Может быть (рассмотрен в четверг законопроект, включающий процедуру импичмента Президента - ИФ), его педалирует оппозиция. Я не против... Мы будем принимать решение, когда на руки получим текст", - сказал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

Он отметил, что по этому поводу состоится еще одно заседание фракции.

В середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, 25 апреля.

Теги: #законопроект #украина #импичмент
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