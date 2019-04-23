Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

Завершающий свою каденцию президент Украины Петр Порошенко на встрече с парламентской фракцией "Блок Петра Порошенко" заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года и необходимости формирования партийных списков через праймериз.

"Мы идем на парламентские выборы", - заявил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

Он отметил, что формирование партийных списков будет происходить через праймериз.

"Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - пояснил А.Герасимов

На уточняющий вопрос журналистов, кого из нынешних членов партии не будет в новой команде, глава фракции БПП ответил: "Тех, что не пройдет праймериз".

По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины.

А.Герасимов сообщил, что по результатам прошедших президентских выборов будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения.

"Конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду, прежде всего, партийную структуру", - сказал он.

"Мы четко понимаем, что одной из ключевых ошибок – в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих 5 лет", - отметил в этом контексте А.Герасимов.

По словам главы парламентской фракции, П.Порошенко "становится лидером политической партии и это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали".

Генпрокурор Юрий Луценко, премьер Владимир Гройсман, ряд министров Кабмина, а также некоторые главы облгосадминистраций.

Президент П.Порошенко на президентских выборах уступил Владимиру Зеленскому и завершает свою каденцию.