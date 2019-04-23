Политика

18:44 23.04.2019

Раде осталось рассмотреть чуть больше 100 поправок к языковому законопроекту

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Раде осталось рассмотреть чуть больше 100 поправок к языковому законопроекту

Народные депутаты уже рассмотрели 1974 поправки к законопроекту (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарных заседаниях Верховной Рады во вторник парламентарии продолжили работать над поправками к данному документу.

Всего к проекту закона подано 2082 поправки. Нардепы с 28 февраля их рассматривают, ни одну из правок не поддержали.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед завершением рабочего дня напомнил нардепам, что в четверг состоится голосование за документ в целом, и призвал парламентариев к мобилизации в этот день.

Он также отметил, что перед этим комитет по вопросам культуры и духовности, который является профильным, соберется на заседание, чтобы подготовить проект закона к утверждению, учитывая результаты голосования по поправкам.

Ранее спикер Верховной Рады А.Парубий призвал украинцев в четверг, 25 апреля, утром прийти к зданию парламента и тем самым поддержать голосование во втором чтении и в целом законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Теги: #верховная_рада #законопроект #языковой_закон #украина
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