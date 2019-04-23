Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером также написала: "ЦИК получила все 100% сведений из протоколов участковых избирательных комиссий".

Она сообщила, что по Украине все 199 окружных избирательных комиссий передали через информационно-аналитическую систему "Выборы" предварительные данные. "Несмотря на это, как окончательную эту информацию рассматривать нельзя, ведь с 22 апреля проходит заседание, на котором ЦИК принимает оригинальные протоколы от окружных избирательных комиссий", - напомнила Т.Слипачук.

Явка избирателей во время повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля, включая заграничный избирательный округ, составила 61,37%. Своим правом голоса воспользовались 18 млн 491тыс. 840 граждан Украины, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 украинских избирателей.

Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

За В.Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541тыс. 530 избирателей, за П.Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан.

Согласно данным, обнародованным на сайте Центризбиркома, В.Зеленский лидирует в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской, где П.Порошенко заручился поддержкой 62,79% избирателей, тогда как за его оппонента отдали свои голоса 34,49% украинцев.

Наибольшую же поддержку В.Зеленский имеет в Луганской области – 89,44% (за П.Порошенко – 8,43%). Почти столь же высокую поддержку избирателей В.Зеленский имеет в родной ему Днепропетровской области – 87,25% (за П.Порошенко – 10,81%), Одесской – 87,21% (у П.Порошенко – 10,6%), Донецкой – 86,94% (у П.Порошенко – 10,59%), Харьковской – 86,88% (у П.Порошенко – 11,17%), Запорожской – 86,55% (у П.Порошенко – 11,5%) и Николаевской – 85,52% (у П.Порошенко – 12,52%).

При этом сравнительно низкая электоральная поддержка украинцев, помимо Львовщины, у В.Зеленского в Тернопольской области – 50,43% против 46,64% у П.Порошенко, Ивано-Франковской – 54,58% (У П.Порошенко 42,46%), Ровенской – 60,06% (у П.Порошенко – 37,49%), а также Киеве, - 60,17% против 36,95% у действующего президента.

В Винницкой области голоса за В.Зеленского и П.Порошенко составили 62,97% и 34,74% соответственно, в Волынской – 63,42% и 33,97%, , Житомирской – 73,62% и 24,23%, Закарпатской – 80,67% и 16,69%, Киевской – 70,02% и 27,68%, Кировоградской – 80,47% и 17,51%,

Полтавская область показала такие результаты: за В.Зеленского- 82,15% и 15,62% у П.Порошенко, Сумская – 82,12% и 15,87% соответственно, Хмельницкая – 70,8% и 26,83%, Черкасская – 77,43% и 20,13%, Черновицкая – 75,87% и 21,64%, Черниговская – 77,8% и 19,99%, Херсонская – 83,02% и 15,05%

На заграничном избирательном округе (101 участок в 72 странах, где проголосовали 59тыс. 843 украинцев из 448тыс. 896 внесенных в списки избирателей) большую поддержку получил пятый президент Украины.

В общем, по загранокругу за П.Порошенко отдали свои голоса 54,73% (32тыс. 749 граждан). Он получил большинство голосов украинцев в 45 из 72 стран, где были открыты заграничные избирательные участки.

В.Зеленский же заручился голосами 44,78% (26тыс. 196 человек) проголосовавших в заграничном округе соответственно. За него больше голосов отдали украинцы в 24 странах мира.

Еще в трех государствах голоса принявших участие в голосовании распределились между кандидатами поровну: по 49,2% в Алжире (всего 63 избирателя), по 50% в Кувейте (92 проголосовавших) и по 48,52% в Чили (68 проголосовавших).

В абсолютных числах больше всего граждан Украины за рубежом проголосовали в 5 странах Европейского Союза: Польше, Германии, Италии, Чехии и Испании. На территории РФ же граждане Украины проголосовать не смогли, поскольку ЦИК еще в конце 2018 года ликвидировала все 5 заграничных избирательных участков в этой стране, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки были перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Как заявила на брифинге в ЦИК Украины 22 апреля глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, второй тур голосования на выборах президента Украины стал очень хорошим примером того, каким образом должны проходить демократические выборы. "Завершение повторного голосования, … является очень хорошим измерением и примером того, каким образом должны проходить и как они уже проходят в Украине: действительные, настоящие, демократические, свободные выборы", - сказала Т.Слипачук и добавила, что во время выборов не было никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Также и по предварительным оценкам международных и украинских наблюдателей, озвученным по итогам мониторинга избирательного процесса, повторные выборы президента Украины были свободными и конкурентными, а наличествующие нарушения не повлияют на итоги голосования.

Согласно законодательству, в течение 10 дней со дня голосования (т.е. до 1 мая включительно) ЦИК Украины должна установить результаты выборов президента Украины и составить соответствующий протокол.

Победителем второго тура выборов президента Украины признается кандидат, набравший большее, чем его оппонент, количество голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Если же оба кандидата на пост главы государства набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Как сообщалось, по данным всех проведенных экзит-полов, итоги которых были обнародованы вечером 21 апреля после завершения голосования во втором туре выборов президента Украины, убедительную победу получил В.Зеленский, за которого отдали свои голоса не менее 70% избирателей против около 25% проголосовавших за П.Порошенко.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.