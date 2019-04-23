Москва пока не планирует контактов с руководством Украины, заявляют в Кремле

Никаких контактов между руководством РФ и Украины пока не планируется, в Москве ждут объявления официальных итогов выборов в этой стране, а потом будут следить за первыми шагами нового президента этого государства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, пока не планируется", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом предстоит еще период до инаугурации нового президента. Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация в Украине, какие первые шаги предпримет новый президент", - продолжил Ю.Ушаков.