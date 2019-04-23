Политика

16:27 23.04.2019

Зеленский побеждает с 73,22%, у Порошенко – 24,45%. ЦИК осталось посчитать 0,1% протоколов

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Зеленский побеждает с 73,22%, у Порошенко – 24,45%. ЦИК осталось посчитать 0,1% протоколов

Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, действующий президент Петр Порошенко получил 24,45% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99,9% электронных протоколов.

По данным ЦИК, явка избирателей во время голосования 21 апреля по Украине, включая заграничный избирательный округ составила 61,37%. На момент окончания голосования избирательные бюллетени получили 18 млн 409 тыс. 313 человек, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 граждан Украины.

По итогам обработки 99,9% электронных протоколов за В.Зеленского отдали свои голоса 13 млн 540 тыс. 552 избирателей, за П.Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 136 граждан.

В.Зеленский лидирует в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской. Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

На заграничном избирательном округе (101 участок в 72 странах, где в целом проголосовали 59тыс. 843 граждан Украины) больше голосов получил действующий президент: за П.Порошенко проголосовали 54,73% (32тыс. 749 граждан), тогда как В.Зеленский заручился поддержкой 44,78% избирателей (26тыс. 196 голосов).

В состоявшемся 21 апреля втором туре выборов президента Украины уверенную победу одерживает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский: по данным всех проводимых экзит-полов, итоги которых были обнародованы после завершения голосования, за него отдали свои голоса не менее 70% избирателей против около 25% за П.Порошенко.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Теги: #цик #порошенко #украина #зеленский #выборы
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