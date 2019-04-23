СУП ожидает от Зеленского создания Совета предпринимателей при президенте

Союз украинских предпринимателей (СУП) ожидает от Владимира Зеленского формирования команды с проевропейскими взглядами и создания Совета предпринимателей при президенте как первоочередных задач, сообщила бизнес-ассоциация.

"В первую очередь, видим необходимым продолжение евро- и евроатлантической интеграции Украины, формирование команды из профессионалов с проевропейскими взглядами. Первоочередным для новоизбранного президента должно стать создание Совета предпринимателей при президенте Украины как постоянного совещательного органа для определения вектора экономических реформ и привлечения поддержки законодательных инициатив бизнесом в Украине", – отмечают в СУП.

"Помимо этого, считаем, что есть конкретные шаги, которые можно реализовать сразу после инаугурации: отмена ценового регулирования услуг нотариусов – указ президента от 10 июля 1998 года №762/98, отмена так называемой "пятикратки" – указ президента "О применении штрафных санкций за нарушения норм регулирования оборота наличных" от 12 июня 1995 года №436/95", – добавили в бизнес-ассоциации.

В ходе последней встречи с бизнесом В.Зеленский поддержал оглашенные год назад 10 требований ассоциации к власти, напомнили в СУП. Среди них – налог на выведенный капитал, открытие рынка земли, модернизация трудового права, персональная ответственность должностных лиц за злоупотребления, сокращение налогового давления на фонд оплаты труда и пр.

В то же время СУП отмечает важность сохранения макроэкономической стабильности, продолжения сотрудничества с МВФ, курса на дерегуляцию, децентрализацию и валютную либерализацию.