В Раде собирают подписи за отставку Парубия

Народный депутат Украины из группы "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

При этом нардеп опубликовал копию соответствующего проекта постановления, на котором пока есть подпись лишь самого В.Писаренко.

"Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить: эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - добавил народный депутат.