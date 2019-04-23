Политика

15:58 23.04.2019

В Раде собирают подписи за отставку Парубия

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В Раде собирают подписи за отставку Парубия

Народный депутат Украины из группы "Видродження" Валерий Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

При этом нардеп опубликовал копию соответствующего проекта постановления, на котором пока есть подпись лишь самого В.Писаренко.

"Опережая комментарии сторонников конспирологии, хочу успокоить: эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - добавил народный депутат.

Теги: #верховная_рада #парубий #украина #писаренко
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