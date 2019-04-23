Политика

15:32 23.04.2019

В штабе Зеленского отвергают причастность кандидата к решениям судов по ПриватБанку и незаконному обогащению

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В штабе Зеленского отвергают причастность кандидата к решениям судов по ПриватБанку и незаконному обогащению

В команде победившего на президентских выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского считают необоснованными обвинения в причастности к ряду резонансных событий, в частности, к решениям судов о незаконности национализации ПриватБанка (Киев) и декриминализации незаконного обогащения.

"Это уникальный случай, когда у власти виноваты не "папередники" (предшественники – ИФ), а "наступники" (преемники – ИФ), которые еще даже не приступили к исполнению обязанностей", - написал спикер штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков на странице в соцсети Facebook во вторник.

Д.Разумков недоумевает, как В.Зеленский может быть причастен к решению суда о признании незаконной национализации ПриватБанка. "Реформированный" президентом суд принимает решение о том, что национализация банка была незаконной. Исходя из этого, есть четыре варианта: или кто-то из "кураторов АП по судам" договорился с Коломойским (украинский олигарх Игорь Коломойский – ИФ), или так подложили свинью новому президенту, или никто систему не смог до конца реформировать, и она такая, как была, или национализация была осуществлена с нарушениями процедур. Вопрос: причем тут Зеленский?", - написал он.

Спикер команды В.Зеленского также отметил необходимость вести борьбу с коррупцией, "кумовством", мародерством в армии.

Он также назвал "реваншизмом" декриминализацию незаконного обогащения. "Петр Алексеевич прогнозирует, что суд отменит электронное декларирование и это приведет к потере безвиза… Вопрос: а кто делегировал в Конституционный суд этих судей? Не пока еще легитимный гарант Конституции? Не Рада, на которую до последнего времени у Порошенко было полное влияние? Шесть судей квота президента, шесть - Рады и это пока их ответственность, а не новой власти. И еще, на ком политическая ответственность за то, что эти же судьи "умножили на "0" статью о незаконном обогащении? Это и есть настоящий "реваншизм" от команды Порошенко", - выразил мнение Д.Разумков.

Теги: #зе_команда #зеленский #украина #приватбанк #разумков
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