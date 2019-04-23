Политика

14:46 23.04.2019

Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

1 мин читать
Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им. Карла Маркса (корпорация Roshen) действующим президентом Украины Петром Порошенко.

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа фабрики", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что обратился в суд именно сейчас, поскольку надежда на прозрачное и должное рассмотрение иска появилась после президентских выборов.

"Фабрика, которая сейчас почему-то называется "Рошен" … обязательно будет возвращена народу", - сказал он.

В 1996 года Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит П.Порошенко. В 2014 году П.Порошенко заявил, что на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

Теги: #рошен #кива #порошенко #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 23.04.2019
В Раде собирают подписи за отставку Парубия

В Раде собирают подписи за отставку Парубия

15:58 23.04.2019
В Украине более 354 тыс. выпускников школ желают пройти ВНО-2019

В Украине более 354 тыс. выпускников школ желают пройти ВНО-2019

15:53 23.04.2019
В УГО считают возможный перенос администрации президента Украины в другое место не лучшим вариантом

В УГО считают возможный перенос администрации президента Украины в другое место не лучшим вариантом

15:50 23.04.2019
Информация о минировании аэропорта "Одесса" оказалась ложной

Информация о минировании аэропорта "Одесса" оказалась ложной

15:32 23.04.2019
В штабе Зеленского отвергают причастность кандидата к решениям судов по ПриватБанку и незаконному обогащению

В штабе Зеленского отвергают причастность кандидата к решениям судов по ПриватБанку и незаконному обогащению

15:26 23.04.2019
Адвокаты Ложкина заявляют о надуманности обвинений и незаконности вызова в Генпрокуратуру

Адвокаты Ложкина заявляют о надуманности обвинений и незаконности вызова в Генпрокуратуру

15:20 23.04.2019
Группа "ТАС" покупает часть торгово-офисного центра "Арена-сити" в Киеве

Группа "ТАС" покупает часть торгово-офисного центра "Арена-сити" в Киеве

15:17 23.04.2019
Светличная работает в обычном режиме и не писала заявления об отставке с должности главы Харьковской обладминистрации

Светличная работает в обычном режиме и не писала заявления об отставке с должности главы Харьковской обладминистрации

15:08 23.04.2019
Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

14:55 23.04.2019
Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского отвергают причастность кандидата к решениям судов по ПриватБанку и незаконному обогащению

Правда об Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма будет обнародована в ближайшее время – член команды Зеленского

В команде Зеленского поддерживают продолжение сотрудничества с НАТО и реформу "Укроборонпрома"

Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным

Шансы досрочных выборов Рады - "пятьдесят на пятьдесят", считают в БПП

ПОСЛЕДНЕЕ

В команде Зеленского поддерживают продолжение сотрудничества с НАТО и реформу "Укроборонпрома"

Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным

Шансы досрочных выборов Рады - "пятьдесят на пятьдесят", считают в БПП

В ЕС ожидают от Зеленского скорейшего темпа реформ и более эффективной борьбы с коррупцией - европейский эксперт

Предвыборная кампания в Украине вместо программ кандидатов сосредоточилась на грязных технологиях

Команда Зеленского не проводит опрос по роспуску Рады, призывает не распространять информацию с фейковых страниц в соцсетях

Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам

Окружные избиркомы обрабатывают уточненные протоколы с нескольких УИК

"Народный фронт" в Раде хочет услышать от нового президента о его планах на посту

После дебатов с Порошенко у 12% украинцев отношение к Зеленскому ухудшилось, у 27% - улучшилось

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА