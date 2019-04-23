Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им. Карла Маркса (корпорация Roshen) действующим президентом Украины Петром Порошенко.

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа фабрики", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что обратился в суд именно сейчас, поскольку надежда на прозрачное и должное рассмотрение иска появилась после президентских выборов.

"Фабрика, которая сейчас почему-то называется "Рошен" … обязательно будет возвращена народу", - сказал он.

В 1996 года Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит П.Порошенко. В 2014 году П.Порошенко заявил, что на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).