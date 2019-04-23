Политика

14:06 23.04.2019

Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным

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Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает правильным проводить прямые переговоры между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

"Прямые переговоры между Украиной и Россией необходимы, поэтому я считаю, что его (В.Зеленского - ИФ) желание поговорить с Путиным - это хорошая, а не плохая вещь", - сказал К.Волкер в программе NewsHour американской службы общественного вещания PBS.

К.Волкер также считает, что смена украинского лидера может создать новую возможность для диалога с Россией.

"Можно надеяться на это, поскольку есть новый президент, как на возможность для нового старта диалога, хотя изменить нужно именно позицию России по вторжению и оккупации территории", - подчеркнул представитель США.

Говоря о позиции В.Зеленского о разрешении конфликта на Донбассе, К.Волкер отметил: "Я думаю то, что он сказал о конфликте и о своем подходе, пока является абсолютно правильным. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого".

Теги: #зеленский #волкер #сша #россия #украина #путин #оос
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