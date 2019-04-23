Политика

13:37 23.04.2019

В ЕС ожидают от Зеленского скорейшего темпа реформ и более эффективной борьбы с коррупцией - европейский эксперт

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В ЕС ожидают от Зеленского скорейшего темпа реформ и более эффективной борьбы с коррупцией - европейский эксперт

Политический директор Центра Европейских исследований им.Вилфрида Мартенса Роланд Фройденштейн (Roland Freudenstein) полагает, что в Европейском Союзе с избранием президентом Украины Владимира Зеленского ожидают, что борьба с коррупцией будет более эффективной, а реформы обретут более быстрый темп.

Такое мнение Р.Фройденштейн высказал во вторник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина". "В ЕС некоторые искренне надеются на изменения, то есть на более эффективную борьбу с коррупцией, более быстрые реформы в государственном управлении. Другие более осторожны и сожалеют о том, что Петр Порошенко, который был, по крайней мере, известен хоть какими-то политическими успехами, покидает пост президента. Но все избегают считать, что господин Зеленский является катастрофой - и они правы", - пояснил свое мнение европейский эксперт.

Политический директор Центра также уверен, что в ЕС "все считают, что В.Зеленский продолжит западный курс Украины". "Будущее сотрудничества между ЕС и Украиной будет зависеть именно от вопроса о том, удастся ли Украине сейчас ускорить реформу или нет. Только в случае, если это произойдет, сотрудничество также может улучшиться", - подчеркнул он.

Говоря о выборах в целом, Р.Фройденштейн назвал их "огромным успехом демократии в Украине". "До первого тура мы не знали, кто пройдет во второй. Сразу же после первого мы все еще не могли предвидеть, кто станет президентом, что стало понятно только в последние 10 дней. В соседних постсоветских странах такого до выборов быть не может, потому что там нет демократии", - детализировал эксперт.

Кроме того, он констатировал, что Украина "не управляется одним единственным лицом, что является разницей между Украиной и соседями на Севере и Востоке". "Особенно Верховная Рада будет гарантировать, что западное направление Украины, разделение власти и территориальная целостность останутся нетронутыми. Президент Зеленский не сможет обойти эти принципы", - уверен политический директор Центра.

Р.Фройденштейн также считает, что такое голосование стало "сигналом разочарования среди украинцев, особенно за пределами Киева, политикой реформ времен президентства Петра Порошенко". "Таким образом, теперь Зеленский должен делать лучше. Если он это сделает, всем будет лучше. Если он разочарует такие высокие ожидания, избиратели смогут очень быстро поменять свою лояльность на выборах в Верховную Раду, и создать большинство, которое заставит Зеленского пытаться (делать) больше", - предположил европейский эксперт.

Политический директор констатировал, что "ЕС хочет помочь каждому президенту и правительству в Украине, которые серьезно хотят модернизировать страну и продолжать путь реформ, проделанных за последние пять лет и ставших успешными". "Если суммировать, то это был великий день для украинской демократии, но трудная часть только начинается", - добавил Р.Фройденштейн.

Теги: #ес #зеленский #украина #выборы
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