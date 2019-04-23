Политика

13:22 23.04.2019

Предвыборная кампания в Украине вместо программ кандидатов сосредоточилась на грязных технологиях

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Предвыборная кампания в Украине вместо программ кандидатов сосредоточилась на грязных технологиях

Предвыборная кампания перед вторым туром президентским выборов в Украине в основном была сосредоточена не на программах кандидатов, при этом широко использовалась негативная агитация, сообщил эксперт по вопросам выборов наблюдательной миссии ENEMO Пьер Петье.

"ENEMO отмечает, что президентская гонка во втором туре не сосредотачивалась на обсуждении предвыборных платформ кандидатов, а на обсуждении участия в дебатах, характере противника и грязных технологиях", - сказал П.Петье на пресс-конференции наблюдателей ENEMO во вторник в Киеве.

Он также указал, что оба кандидата использовали социальные сети, а агитация велась в том числе и в "день тишины". "Негативная агитация и жесткая риторика, которую использовали оба кандидата, определяли медиа-среду во время второго тура. Отсутствие нормативных актов о правилах агитации в социальных медиа позволило кандидатам вести прямую или непрямую кампанию за пределами законодательно установленных сроков и во время "дня тишины", - отметил эксперт.

П.Петье подчеркнул, что ENEMO обеспокоены использованием незаконных и противоречивых агитационных материалов, которые содержали ”неправдивую информацию с целью дискредитации чести кандидатов".

Теги: #enemo #украина #выборы
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