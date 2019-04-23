Политика

12:43 23.04.2019

Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам

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Второй тур выборов президента Украины проведен по международным стандартам

Второй тур президентских выборов в Украине был проведен в основном в соответствии с международными стандартами, заявляют наблюдатели Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"ENEMO предварительно оценивает, что второй тур выборов в основном был проведен в соответствии с международными стандартами, несмотря на недостатки в законодательстве, которыми злоупотребляют кандидаты, проводя предвыборную агитацию сомнительными средствами и используя грязные технологии", - говорится в отчете ENEMO, распространенном на пресс-конференции во вторник.

Так, глава миссии наблюдателей Златко Вуйович отметил, что ENEMO позитивно оценивает проведение голосования во втором туре.

"Голосование, как правило, было хорошо организовано, хотя с незначительными нарушениями, которые не влияли на результат выборов", - сказал он на пресс-конференции.

Теги: #enemo #украина #выборы
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