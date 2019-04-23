Политика

10:24 23.04.2019

Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

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Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский запустил в соцсети Фейсбук на странице "Володимир Зеленський – Слуга народу" опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?" – такой пост опубликован на данной странице несколько часов назад.

Это сообщение в настоящее время получило около 2 тыс. комментариев различного содержания.

Согласно обработке Центральной избирательной комиссией 99,9% электронных протоколов, на выборах президента Украины за В.Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13527512 человек), действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% украинцев (4517121 человек).

Теги: #верховная_рада #зеленский #украина
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