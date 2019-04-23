Политика

09:25 23.04.2019

США продолжат помогать Южной Корее в поисках альтернативы иранской нефти

2 мин читать
США продолжат помогать Южной Корее в поисках альтернативы иранской нефти

Соединенные Штаты будут продолжать помогать Южной Корее в поиске альтернативы импорту иранской нефти, заявил в интервью "Ренхап" помощник госсекретаря по вопросам использования энергоресурсов Фрэнсис Фэннон.

"Я думаю, союз между США и Южной Кореей определенно прочный. (...) Я могу сказать, что продолжающиеся дискуссии, чтобы помочь Южной Корее, эти обсуждения, которые идут в течение года, они продолжаются, потому что альянс (Южной Кореи и США - ИФ) критически важен во многих областях ...", - сказал Ф.Фэннон.

Данное заявление помощник госсекретаря США сделал после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции, входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

По словам Ф.Фэннона, решение было принято после года консультаций с Южной Кореей и другими странами-импортерами.

Южная Корея в значительной степени полагается на иранский конденсат для производства нефтехимической продукции.

Ф.Фэннон подчеркнул, что на рынке растут объемы нефти и конденсатов для удовлетворения глобальных потребностей. Что касается конкретных альтернативных источников, то это будут решать южнокорейские компании, сказал он.

Теги: #южная_корея #сша #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:45 23.04.2019
Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

09:32 23.04.2019
В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

23:01 22.04.2019
Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

22:35 22.04.2019
Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

17:56 22.04.2019
Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель

15:50 22.04.2019
Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

11:32 22.04.2019
США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

08:13 22.04.2019
ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

08:05 22.04.2019
США объявят о прекращении действия освобождений от санкций на покупку иранской нефти

США объявят о прекращении действия освобождений от санкций на покупку иранской нефти

03:34 22.04.2019
Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Судья Окружного админсуда Киева подал иск против Порошенко

Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

Закон об украинском языке будет ключевым в Раде на следующей неделе - Парубий

Трансформация Приватбанка – достижение проводимых в стране реформ и один из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора Украины – посол Франции

США будут добиваться от РФ невмешательства во внутренние дела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА