Политика

19:49 22.04.2019

Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

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Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Завершающий свою президентскую каденцию Петр Порошенко заявляет о намерении вновь баллотироваться на пост главы Украинского государства на следующих президентских выборах.

"Вместе мы вернемся на улицу Банковую (где находится здание администрации президента Украины – ИФ) после следующих президентских выборов", - сказал он своим сторонникам, которые собрались на акции благодарности возле здания АП в центре Киева в понедельник вечером.

Последует

Теги: #президента #порошенко #выборы
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