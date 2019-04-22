Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Завершающий свою президентскую каденцию Петр Порошенко заявляет о намерении вновь баллотироваться на пост главы Украинского государства на следующих президентских выборах.

"Вместе мы вернемся на улицу Банковую (где находится здание администрации президента Украины – ИФ) после следующих президентских выборов", - сказал он своим сторонникам, которые собрались на акции благодарности возле здания АП в центре Киева в понедельник вечером.

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