Политика

14:28 22.04.2019

99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

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99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за П.Порошенко проголосовало 62% избирателей, за В.Зеленского - 34%.

В Винницкой области голоса за В.Зеленского и П.Порошкнко составили 63% и 34% соответственно, в Волынской - 63% и 33%, Днепропетровской - 87% и 10%, Донецкой - 86% и 10%, Житомирской - 73% и 24%, Закарпатской - 80% и 16%, Запорожской - 86% и 11%, Ивано-Франковской - 54% и 42%, Киевской - 69% и 27%, Кировоградской - 80% и 17%, Луганской - 89% и 8%, Николаевской - 85% и 12%.

Одесская область показала такие результаты: 87% и 10%, Полтавская - 82% и 15%, Ривненская - 60% и 37%, Сумская - 82% и 15%, Тернопольская - 50% и 46%, Харьковская– 86% и 11%, Хмельницкая - 70% и 26%, Черкасская - 77% и 20%, Черновицкая - 75% и 21%, Черниговская - 77% и 20%, Херсонская - 82% и 15%, г.Киев - 60% и 36%.

Признаны недействительными 2,31% избирательных бюллетеней.

Теги: #цик #голосование #выборы
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