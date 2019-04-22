Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Верховная Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента Украины после консультаций с его командой в предусмотренный законодательством срок, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Саму дату инаугурации будет определять Верховная Рада своим постановлением. Очевидно, этот вопрос станет актуальным уже после того, как будет завершен подсчет голосов, и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура. Тогда это станет предметом дискуссии. Верховная Рада на своих пленарных заседаниях будет определять, согласовывая и в консультациях с новоизбранным президентом, какая должна быть дата инаугурации", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" касательно даты инаугурации.

Спикер напомнил, что Центральной избирательной комиссии дается 10 дней на объявление результатов выборов, которые должны быть обнародованы в "Голосе Украины", после чего отведено 30 дней на проведение инаугурации.

"Все будет в рамках действующего закона. Я не принимаю позицию, когда кто-то и как-то хочет корректировать закон под политическую конъюнктуру", - подчеркнул А.Парубий.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.